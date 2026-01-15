Maxi-operazione antidroga a Ostia sequestrate più di seicento dosi di crack e cocaina

Un’operazione dei carabinieri a Ostia ha portato al sequestro di oltre seicento dosi di crack e cocaina, con interventi mirati nella zona di piazza Gasparri. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel territorio. La repressione di queste attività rappresenta un passo importante nel controllo delle sostanze illegali e nella tutela della comunità locale.

