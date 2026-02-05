Pavia controlli nelle sale da gioco | 6 titolari denunciati e 3 locali chiusi Sanzioni per 150mila euro

Pavia si prepara a stringere i controlli nelle sale da gioco. Questa mattina, i carabinieri hanno effettuato verifiche in diversi locali, denunciando sei titolari per irregolarità penali e chiudendo temporaneamente tre esercizi. Sono state elevate sanzioni per un totale di 150mila euro. Le autorità vogliono evitare abusi e assicurare il rispetto delle norme.

Pavia, 5 febbraio 2026 - Controlli dei carabinieri nelle sale da gioco: 6 titolari denunciat i per irregolarità penali, 3 locali chiusi temporaneamente e sanzioni per complessivi 150mila euro. Dal comando provinciale dell'Arma di Pavia sono stati resi noti oggi, mercoledì 5 febbraio, gli esiti di "controlli straordinari per la prevenzione del gioco d'azzardo" effettuati nel corso dello scorso mese di gennaio. Operazioni disposte dal Comando generale dei carabinieri e che hanno riguardato tutto il territorio provinciale, con l'impiego di personale delle quattro Compagnie di Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella, e anche con i militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, controlli nelle sale da gioco: 6 titolari denunciati e 3 locali chiusi. Sanzioni per 150mila euro Approfondimenti su Pavia SaleDaGiochi Pavia, controlli in locali e ristoranti in centro: una denuncia e sanzioni per 65mila euro Migliaia di controlli e 850 sanzioni. Polizie locali del Sempione unite per la sicurezza nelle città La polizia locale dell’Asse del Sempione ha controllato quasi 2. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pavia SaleDaGiochi Argomenti discussi: Al via i controlli sulla sicurezza nei locali di Salice; Ragazzo trovato in stazione con un coltello di 19 centimetri in tasca; Sicurezza rafforzata in provincia di Pavia: tre controlli straordinari tra Pavia e Vigevano; Controlli nelle scuole di Pavia: sequestrati hashish, coltelli e un bilancino. Gioco d’azzardo, chiuse tre sale gioco in provincia e multe per 150mila euroControlli mirati dei carabinieri: a gennaio accertate 20 violazioni di natura penale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciati i titolari di ... laprovinciapavese.gelocal.it Al via i controlli sulla sicurezza nei locali di SaliceVia ai controlli nei locali della movida presenti nel territorio di Godiasco Salice Terme. Dopo i fatti accaduti il 31 dicembre a Crans Montana in Svizzera, con un furioso incendio all'interno della d ... laprovinciapavese.gelocal.it LEGGI QUI: https://primapavia.it/altro/prezzi-del-riso-in-caduta-libera-coldiretti-pavia-piu-controlli-per-salvare-eccellenza-italiana/ facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.