Due locali pubblici carenti sotto il profilo della sicurezza antincendio titolari denunciati

Due locali pubblici dedicati alla somministrazione di cibi e bevande sono stati segnalati per carenze nelle misure di sicurezza antincendio. I titolari sono stati denunciati in seguito ai controlli effettuati, che hanno evidenziato l’assenza di adequate strutture di prevenzione e protezione. La normativa sulla sicurezza antincendio è fondamentale per garantire la tutela di clienti e personale, e il rispetto delle norme rappresenta un obbligo imprescindibile per gli esercizi pubblici.

Due esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, ma carenti sotto il profilo della sicurezza antincendio. Le carenze presso i due locali pubblici sono state accertate a Terracina, dove i rispettivi titolari sono stati denunciati dai Carabinieri. I militari dell’Arma, nel corso di attività. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

