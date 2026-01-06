Due locali pubblici carenti sotto il profilo della sicurezza antincendio titolari denunciati
Due locali pubblici dedicati alla somministrazione di cibi e bevande sono stati segnalati per carenze nelle misure di sicurezza antincendio. I titolari sono stati denunciati in seguito ai controlli effettuati, che hanno evidenziato l’assenza di adequate strutture di prevenzione e protezione. La normativa sulla sicurezza antincendio è fondamentale per garantire la tutela di clienti e personale, e il rispetto delle norme rappresenta un obbligo imprescindibile per gli esercizi pubblici.
Due esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, ma carenti sotto il profilo della sicurezza antincendio. Le carenze presso i due locali pubblici sono state accertate a Terracina, dove i rispettivi titolari sono stati denunciati dai Carabinieri. I militari dell’Arma, nel corso di attività. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Feste all’insegna della sicurezza. Dalle strade ai locali pubblici: più controlli serali della Locale
Leggi anche: Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia
L'ammissione del sindaco della località sulle Alpi svizzere dopo la strage in cui sono morti 40 ragazzi. Solo dopo la tragedia sono partiti i controlli a tappeto su 128 esercizi pubblici solo in quel Comune - facebook.com facebook
Adelboden e Lauterbrunnen verificano la sicurezza dei locali pubblici x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.