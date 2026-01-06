Due locali pubblici carenti sotto il profilo della sicurezza antincendio titolari denunciati

Due locali pubblici dedicati alla somministrazione di cibi e bevande sono stati segnalati per carenze nelle misure di sicurezza antincendio. I titolari sono stati denunciati in seguito ai controlli effettuati, che hanno evidenziato l’assenza di adequate strutture di prevenzione e protezione. La normativa sulla sicurezza antincendio è fondamentale per garantire la tutela di clienti e personale, e il rispetto delle norme rappresenta un obbligo imprescindibile per gli esercizi pubblici.

