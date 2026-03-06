Rinnovo Pellegrini | Gasperini il nuovo alleato nella trattativa

Gasperini è stato indicato come il nuovo alleato nella trattativa per il rinnovo di Pellegrini. Il calciatore ha disputato otto partite consecutive dopo un infortunio e sta dimostrando buone prestazioni come trequartista, sia in fase offensiva che difensiva. La sua continuità in campo e la qualità dimostrata sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Lorenzo Pellegrini viene da 8 partite giocate di fila dopo l'infortunio e sta interpretando molto bene il ruolo di trequartista anche nelle due fasi. Il mister Gasperini potrebbe perciò reindirizzare l'ago della bilancia nella trattativa per il suo rinnovo, che fino ad oggi era considerato molto difficile. Col Genoa ha l'occasione di portare la trattativa a suo favore Pellegrini in campo col Genoa: la Roma nel sangue. Secondo quanto riportato dal corriere dello sport, Pellegrini e Pisilli potrebbero essere schierati dietro a Malen, poiché al momento, i due romani sono gli unici che possono innescare al meglio la punta olandese. Sebbene la scelta sia anche un pò condizionata, date le condizioni di Soulé e Dybala, Pisilli e Pellegrini andrebbero a sopperire anche al rendimento per ora opaco dei vari Vaz, Venturino e Zaragoza.