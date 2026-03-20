Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, non riesce a condurre la squadra ai quarti di finale di Europa League. Il suo contratto con i giallorossi scade a giugno e al momento non ci sono segnali di un rinnovo imminente. La Juventus sta considerando un trasferimento a parametro zero, nel caso in cui il giocatore non rinnovi con la Roma.

Lorenzo Pellegrini non basta per trascinare la Roma ai Quarti di Finale di Europa League, ma il suo futuro a Trigoria resta un rebus destinato all’addio. Subentrato dopo soli quindici minuti al posto dell’infortunato Manu Koné, vittima di un fastidio muscolare che lo costringerà a saltare la tournée con la Francia, l’ex capitano ha cambiato il volto del match contro il Bologna. Dopo un palo clamoroso su punizione, Pellegrini ha pennellato l’assist per il gol di Ndicka (il suo quarto stagionale) prima di siglare personalmente la rete della sicurezza a dieci minuti dal termine. Una prestazione da leader assoluto che riapre il dibattito sul suo contratto in scadenza il 30 giugno, per il quale, ad oggi, non esiste alcuna trattativa di rinnovo con il DS Frederic Massara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, magia Pellegrini ma il rinnovo è un miraggio: la Juve punta lo scacco a zero

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