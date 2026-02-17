Verso Roma-Cremonese | Kone Hermoso e Dybala verso il recupero Wesley out

Wesley si infortuna durante la partita tra Napoli e Atalanta, a causa di un colpo alla caviglia subito in uno scontro con Rrahmani, che ha portato al rigore per la Roma. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte di Gasperini in vista della prossima sfida contro la Cremonese. Nel frattempo, Kone, Hermoso e Dybala si stanno riprendendo e potrebbero tornare in campo per la gara di Roma.

Sorride (in parte) Gian Piero Gasperini. Dalla gara del Maradona, infatti, è uscito acciaccato Wesley, che ha ricevuto una botta alla caviglia nel contatto con Rrahmani che poi ha portato al rigore per la Roma. Gli esami hanno scongiurato lesioni o fratture. Il tecnico giallorosso, ritrova però Manu Kone: il centrocampista francese si era procurato una lesione di secondo grado alla coscia destra, nel corso del match casalingo contro il Milan del 25 gennaio scorso, saltando 3 partite. Nell’ultima settimana ha lavorato regolarmente in gruppo e superato tutti i test fisici. Ora punta alla convocazione per la partita contro la Cremonese, in programma allo stadio Olimpico, domenica 22 febbraio alle 20:45. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Verso Roma-Cremonese: Kone, Hermoso e Dybala verso il recupero. Wesley out Roma, Wesley salta la Cremonese. Dybala e Koné sono pronti a rientrareWesley non giocherà contro la Cremonese a causa di un problema alla caviglia. Leggi anche: Roma-Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport) NUN C'E' PROBLEMA - Verso Cremona Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Manu Koné torna al 100%: il francese verso la convocazione contro la Cremonese; Roma, Konè torna a disposizione: il francese ci sarà contro la Cremonese; ULTIM’ORA – Roma, Manu Kone è guarito dall’infortunio: cosa filtra per la Cremonese; Roma, sospiro di sollievo per Wesley e Dybala. Recuperato Koné. Corsport | Roma, Hermoso verso il rientro contro la CremoneseLa Roma vede svuotarsi l’infermeria: dopo il rientro di Koné, anche gli altri acciaccati ... msn.com Kone ed Hermoso verso il recupero per la CremoneseCome scrive Il Tempo, in vista della Cremonese Gasperini potrebbe finalmente ritrovare Hermoso e Koné. Il primo ha saltato la […] ... insideroma.com Sulla #A1, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, con orario 21-6, sarà chiusa l'area di parcheggio "Villa Costanza ovest", verso Roma. In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di x.com Verso le Comunali 2026. Fdi Salerno a Roma vertice con Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. #elezionicomunali #comunali2026 #fratelliditalia #centrodestra #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/fdi-salerno-a-roma-con-giovanni-donzelli-ed-arianna- facebook