Chelsea e Manchester United sono interessate alla stella della Roma Mile Svilar

Chelsea e Manchester United mostrano interesse per Mile Svilar, portiere della Roma. Di seguito, si riporta in modo fedele e semplice l’articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, pensato anche a chi ha una conoscenza limitata della lingua. In queste righe, troverete le principali informazioni sulla possibile trattativa e sul ruolo del giocatore nel contesto attuale del calcio internazionale.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Bandiere del Chelsea e del Manchester United (foto di Ryan Pierse, Michael ReganGetty Images) Il portiere dell’AS Roma Mile Svilar sta attirando l’attenzione di alcuni dei migliori club della Premier League, hanno informato fonti vicine al settore degli agenti Colto in fuorigioco. Il 26enne nazionale serbo, sbocciato all’AS Roma dopo essere arrivato a parametro zero nel 2022, è ora monitorato da Chelsea e Manchester United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

