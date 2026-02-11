Il Manchester City di Guardiola si prepara a fare un’offerta da 50 milioni di euro per uno dei giocatori più importanti del Genoa, allenato da Gasperini. Secondo le voci di mercato, i Citizens sono pronti a mettere sul tavolo questa cifra per portare via il titolarissimo dei liguri. La trattativa potrebbe scatenare una vera e propria corsa contro il tempo, con la Roma che si tiene pronta a intervenire se dovesse esserci bisogno di blindare il suo giocatore.

Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia Allenamento Milan, Pulisic torna in gruppo! Allegri perde però un titolare contro il Pisa: le ultime Holm carico per il suo primo derby d’Italia: «Con l’Inter una grande opportunità, Yilidiz è impressionante! Spalletti mi ha detto una cosa» Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo!

Approfondimenti su Mercato Roma

La Roma sta vivendo una giornata di fermento.

Alla vigilia della partita di Carabao Cup contro il Newcastle, Pep Guardiola si presenta in conferenza stampa visibilmente insoddisfatto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mercato Roma

Argomenti discussi: Calciomercato Roma, addio Inzaghi e scippo capitale.

Calciomercato Roma, addio Inzaghi e scippo capitaleIl calciomercato di gennaio si è chiuso lunedì 2 febbraio alle 20 e l’ultima operazione effettuata dalla Roma è stata la cessione in prestito di Sangaré all’Elche, ma fino agli ultimi minuti della ... asromalive.it

Roma, parla Massara: Nessun caso Ferguson. Zirkzee e Raspadori? Sarà un mercato...ROMA - Testa divisa tra campo e mercato in casa Roma, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini chiamati a misurarsi all'Olimpico contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi e la società che nel ... corrieredellosport.it

Il mercato dell’usato cresce e il Corriere della Sera Roma lo conferma: 3 miliardi di euro solo nella Capitale. Tra i protagonisti citati c’è anche Mercatino Franchising. Un segnale chiaro di come stanno cambiando i consumi. Approfondisci sul blog - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO Roma, è fatta per Bryan Zaragoza Nelle prossime ore l'arrivo in città #SkySport #SkyCalciomercato x.com