Giardina Gallotti alla vigilia del Carnevale torna l’illuminazione pubblica nel quartiere
Questa mattina, nel quartiere di Giardina Gallotti, è tornata l’illuminazione pubblica. La ditta incaricata ha ripristinato le luci, dopo alcuni giorni di interventi, nonostante il cattivo tempo. Ora i residenti possono tornare a camminare senza rischi al buio.
Ripristino del servizio elettrico con presidio tecnico per la manifestazione, insieme a interventi su reti idriche, fognarie, viabilità e arredo urbano L’illuminazione è stata ripristinata nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, nella frazione di Giardina Gallotti dalla ditta incaricata, già presente da diversi giorni per risolvere il guasto compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Un intervento atteso dai residenti che arriva a ridosso del Carnevale, durante il quale sarà garantita anche la presenza del personale addetto alla manutenzione per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Carnevale a Giardina Gallotti, sfilate e animazione per l’undicesima edizione dedicata a Super Mario
A Giardina Gallotti torna il Carnevale con una festa dedicata a Super Mario.
Giardina Gallotti: l’undicesimo Carnevale si veste di Super Mario, sfilata e festa per tutte le età a febbraio 2026.
Giardina Gallotti si appresta a vivere l’undicesimo Carnevale con una festa dedicata a Super Mario.
