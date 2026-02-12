Giardina Gallotti alla vigilia del Carnevale torna l’illuminazione pubblica nel quartiere

Questa mattina, nel quartiere di Giardina Gallotti, è tornata l’illuminazione pubblica. La ditta incaricata ha ripristinato le luci, dopo alcuni giorni di interventi, nonostante il cattivo tempo. Ora i residenti possono tornare a camminare senza rischi al buio.

Ripristino del servizio elettrico con presidio tecnico per la manifestazione, insieme a interventi su reti idriche, fognarie, viabilità e arredo urbano L’illuminazione è stata ripristinata nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, nella frazione di Giardina Gallotti dalla ditta incaricata, già presente da diversi giorni per risolvere il guasto compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Un intervento atteso dai residenti che arriva a ridosso del Carnevale, durante il quale sarà garantita anche la presenza del personale addetto alla manutenzione per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Giardina Gallotti

A Giardina Gallotti torna il Carnevale con una festa dedicata a Super Mario.

Giardina Gallotti si appresta a vivere l’undicesimo Carnevale con una festa dedicata a Super Mario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giardina Gallotti

Giardina Gallotti, gli interventi realizzati dall’Amministrazione MiccichèL’illuminazione nel quartiere di Giardina Gallotti è stata nuovamente ripristinata nella mattinata odierna dalla ditta incaricata, già presente nel quartiere da diversi giorni per risolvere la ... grandangoloagrigento.it

A Giardina Gallotti torna il Carnevale con Super Mario Bros e CompanyA seguito del successo che ha riscosso il Carnevale 2025 a Giardina Gallotti, l’Associazione Aps Rinascita vi dà appuntamento dal 14 al 17 Febbraio con l evento Carnevale con Super Mario Bros e Compa ... grandangoloagrigento.it

A Giardina Gallotti torna il Carnevale con Super Mario Bros e Company L’ appuntamento con il divertimento dal 14 al 17 Febbraio... - facebook.com facebook