Nel quartiere Gionchetto l’illuminazione pubblica la pagano i cittadini

Nel quartiere Gionchetto, i residenti devono pagare di tasca propria l’illuminazione pubblica, perché il Comune non copre più questa spesa. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle ha denunciato che le bollette si stanno accumulando e molte luci restano spente di sera. I cittadini si sono già organizzati per raccogliere fondi e mantenere accese alcune zone.

La denuncia arriva dal M5S che ha raccolto le segnalazioni dei residenti: "Cittadini costretti a pagare un servizi che spetta invece al Comune" . La segnalazione arriva dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. "I residenti di Via Colli Albani, nel quartiere Gionchetto, tornano a denunciare una situazione ormai insostenibile: l'illuminazione pubblica della strada è di fatto a carico dei privati, anziché del Comune di Latina" viene spiegato in una nota in cui si fa anche riferimento all'istanza sottoscritta da numerosi cittadini e accompagnata da firme raccolte e debitamente autenticate attraverso cui i residenti segnalano una problematica che si protrae da anni senza alcuna soluzione concreta.