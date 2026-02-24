Buffon | Durante Juve-Como arriva un messaggio da una persona che stimo molto Rispondo | sì è vero

Gigi Buffon rivela che durante la partita Juventus-Como ha ricevuto un messaggio da una persona che apprezza molto e ha deciso di rispondere affermativamente. La scena si è svolta sul campo, mentre l’attenzione era tutta sulla partita. Buffon ha spiegato che il messaggio gli ha portato un momento di sorpresa, senza alterare la concentrazione. La sua reazione ha attirato l’attenzione di tifosi e compagni di squadra presenti in tribuna.