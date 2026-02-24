Buffon | Durante Juve-Como arriva un messaggio da una persona che stimo molto Rispondo | sì è vero
Gigi Buffon rivela che durante la partita Juventus-Como ha ricevuto un messaggio da una persona che apprezza molto e ha deciso di rispondere affermativamente. La scena si è svolta sul campo, mentre l’attenzione era tutta sulla partita. Buffon ha spiegato che il messaggio gli ha portato un momento di sorpresa, senza alterare la concentrazione. La sua reazione ha attirato l’attenzione di tifosi e compagni di squadra presenti in tribuna.
Gigi Buffon racconta cosa è successo durante Juventus-Como. L'ex portiere, capitano e leader dei bianconeri spiega: "Mi arriva un messaggio da una persona che stiamo, e rispondo di sì". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Spalletti la Juve come l' Italia | c' è il rischio che gli sfugga di mano; Le Contropagelle di Juventus-Como, a cura di Marco Edoardo Sanfelici.
Buffon: La Juventus con Spalletti ha un’identità ben precisa. Di Gregorio? Qualcosa non sta andandoLe parole del capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon nel podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport ... gianlucadimarzio.com
Buffon: La Juve secondo me è stata anche un po' sfortunata, con Spalletti ha trovato una precisa identità. Di Gregorio? Stare fuori un turno potrebbe aiutarloIntervenuto al podcast Tripletta de La Gazzetta dello Sport, Gigi Buffon, ex capitano e portiere della Juventus, nonchè attuale capodelegazione della nazionale ... tuttojuve.com
Gianluigi #Buffon in un'intervista a '@Gazzetta_it': IL MOMENTO DELLA JUVE – “Il calcio è imprevedibile. Durante la partita con il Como ho ricevuto un messaggio: ‘Vedere la Juve così fa tenerezza’. Ho risposto che solo una settimana prima la squadra s - facebook.com facebook
Juve, #Conceição ancora non al meglio durante #JuveLazio, ma per il Derby d’Italia non è in dubbio L’esterno portoghese doveva subentrare nel secondo tempo, salvo poi fermarsi per un fastidio al ginocchio. Ad oggi però, la sua presenza non è x.com