Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone la foto del bacio da un ristorante di Torino fa il giro del web

A Torino, sono stati scattati scatti che mostrano Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone durante una serata in un ristorante. L'attrice, impegnata in una replica teatrale, e il pilota sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio. La foto ha fatto il giro del web, attirando l'attenzione su questa relazione che prosegue nella città piemontese.

Prosegue a Torino la storia d'amore tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone. L'attrice, ex di Raoul Bova e il pilota, ex di Elodie, sono stati paparazzati da Chi in una serata romantica in un ristorante di Torino dove Rocío era impegnata per una replica del suo spettacolo. Una foto che smentisce decisamente le voci su una presunta crisi dovuta al fatto che Iannone farebbe ancora fatica a dimenticare la ex Elodie, che si sta godendo la sua nuova felicità con Franceska Nuredini. Rocio e Iannone hanno iniziato a frequentarsi a inizio anno dopo il loro primo incontro avvenuto in una discoteca di Madrid. Erano usciti allo scoperto con un weekend nella Franciacorta, poi erano arrivate altre conferme come una foto in una serata al bowling con amici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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