Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio, segnalando un possibile legame tra i due. La coppia è apparsa insieme in pubblico, con sguardi e gesti che sembrano suggerire una relazione. Le immagini sono state condivise sui social, attirando l'attenzione di fan e osservatori. Non ci sono stati commenti ufficiali da parte dei coinvolti.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sembrano proprio essere una coppia affiatata. A testimoniare la complicità, spazzando via le voci di crisi, è la foto appena pubblicata che li ritrae mentre si danno un bacio Non si sapeva più nulla del flirt traRocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, tanto che c’era anche chi parlava dicrisi tra i due. E’ infatti dall’inizio dell’anno che l’attrice, ex di Raul Bova e il motociclista, prima compagno di Elodie, vengono paparazzati insieme. Tanti gli scatti che li raffigurano l’uno di fianco all’altro ed eccone uno nuovo: il settimanaleChiquesta volta ha sorpreso un bacio tra i dueche spazzerebbe via l’idea di crisi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: scatta il primo bacio | FOTO

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