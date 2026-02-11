La foto del bacio tra Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone l’attrice a casa del pilota a Lugano

Rocío Munoz Morales e Andrea Iannone sono stati avvistati insieme a Lugano, città in cui vive il pilota. L’attrice e il motociclista sono usciti allo scoperto, e la foto del loro bacio ha fatto rapidamente il giro sui social. È la prima volta che vengono fotografati mentre sono in pubblico come coppia.

Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone escono allo scoperto. L’attrice e il pilota sono stati fotografati per la prima volta insieme a Lugano, città nella quale vive lo sportivo. E gli scatti dimostrano inequivocabilmente che tra loro è in corso un flirt.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rocio Munoz Morales Andrea Iannone Rocio Morales e Andrea Iannone, le prime foto di coppia: "Fuga d'amore a Lugano" Rocio Morales e Andrea Iannone sono stati visti insieme a Lugano, confermando le voci di una relazione tra i due. Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales beccati insieme | FOTO Recentemente, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che mostrano Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rocio Munoz Morales Andrea Iannone Argomenti discussi: I segreti de Il Bacio di Gustav Klimt; Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce; Spalletti show a Dazn: bacio a Federica Zille per spiegare i rigori dopo Juve-Lazio; Scatta ???????Un bacio a Monreale e vinci una cena: il contest fotografico di San Valentino. La foto del bacio tra Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone, l’attrice a casa del pilota a LuganoRocìo Munoz Morales e Andrea Iannone escono allo scoperto. L’attrice e il pilota sono stati fotografati per la prima volta insieme a Lugano, città ... fanpage.it Fabio Paratici, chi è il nuovo fidanzato di Pilar Fogliati/ Foto di un bacio conferma la storia: InnamorataSi chiama Fabio Paratici il nuovo fidanzato di Pilar Fogliati: il settimanale Chi conferma la nuova relazione dell'attrice con la foto di un bacio ... ilsussidiario.net Una battuta per rompere il ghiaccio che ha generato insieme imbarazzo e sorrisi. Rocìo Munoz Morales, da mesi al centro della scena per la rottura con Raoul ... - facebook.com facebook Mara Venier riceve un messaggio da Raoul Bova, Rocio Munoz Morales non si trattiene: “Sei un’altra della lista” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.