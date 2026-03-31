Dal 24 aprile, una rinomata struttura nella Maremma toscana apre le sue porte, offrendo un mix di charme storico e innovazione sostenibile. Tra le novità, l’ingresso di uno Chef noto per le sue creazioni e un sistema digitale aggiornato che coinvolge vari servizi. La località si presenta come una meta esclusiva, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Nel cuore della Maremma, l’esclusiva meta toscana accoglie gli ospiti dal 24 aprile. Tra le novità: il debutto dello Chef Richard Leimer e un nuovo ecosistema digitale. Con l’arrivo della primavera, riapre le sue porte il Roccamare Resort di Carattere Toscano, iconico complesso immerso nella storica pineta maremmana e affacciato su una delle spiagge più affascinanti del litorale. L’apertura ufficiale della stagione è fissata per il 24 aprile, segnando il ritorno di un’ospitalità che fonde natura incontaminata, eleganza e autenticità. Da sempre rifugio riservato per chi cerca il mare della Toscana in un’atmosfera rilassata, il Resort inaugura il 2026 all’insegna dell’evoluzione, mantenendo intatto lo spirito di un luogo dove la tradizione incontra il comfort contemporaneo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Roccamare Resort: charme storico e innovazione green by Carattere Toscano

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