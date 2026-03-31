Roca e Abate giovani ricercatori del Pascale in prima linea contro i tumori | dal Ministero oltre 1,3 milioni

Due giovani ricercatori dell'Istituto Pascale di Napoli hanno ottenuto un finanziamento superiore a 1,3 milioni di euro dal Ministero della Salute per tre progetti di ricerca nel campo oncologico. Maria Serena Roca e Riziero Esposito Abate sono tra i principali protagonisti di questa iniziativa, che coinvolge l’istituto nel quadro della Ricerca Finalizzata 2024.

Pancreas e colon-retto al centro di due progetti guidati da under 40. L'Istituto dei tumori di Napoli si conferma laboratorio di futuro per l’oncologia italiana Sono i volti della nuova ricerca oncologica italiana e lavorano a Napoli. Maria Serena Roca e Riziero Esposito Abate, giovani ricercatori dell’Istituto Pascale, firmano due dei tre progetti finanziati dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2024, portando all’Istituto oltre 1,3 milioni di euro. Un risultato che racconta un cambio di passo: non solo eccellenza scientifica, ma una nuova generazione che conquista spazio e guida studi su alcune delle forme tumorali più difficili da trattare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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