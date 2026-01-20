Atletica Jacobs | Felice di tornare con Camossi L’obiettivo è Los Angeles 2028

L’atletica italiana accoglie con entusiasmo il ritorno di Marcell Jacobs a collaborare con il coach Paolo Camossi. Dopo aver condiviso successi importanti, i due si preparano a nuovi traguardi in vista di Los Angeles 2028. Jacobs esprime soddisfazione per questa ripresa e la volontà di continuare a crescere, convinto che la collaborazione con Camossi possa portare a ulteriori risultati significativi nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

“Sono felice di tornare a lavorare con Paolo Camossi. Insieme abbiamo scritto una grande pagina dello sport italiano, insieme crediamo di poterne scrivere altre”. Parla Marcell Jacobs, dopo l’annuncio del presidente FIDAL Stefano Mei sulla rinnovata collaborazione tecnica tra l’oro olimpico di Tokyo e il coach che l’ha accompagnato verso le imprese dei Giochi (leggi qui). “Le ripartenze fanno parte della mia vita, non solo sportiva – aggiunge il 31enne azzurro delle Fiamme Oro – Il percorso di ognuno è fatto di cadute e risalite: esperienze che non devono abbattere, ma aiutare a rinascere e fare sempre meglio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

