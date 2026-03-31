Roberta Bruzzone affondo a Massimo Giletti dopo le immagini in tv | Fattene una ragione è no

Durante un programma televisivo, una nota criminologa ha commentato duramente le immagini trasmesse, affermando che una certa persona dovrebbe accettare la realtà dei fatti. Nel frattempo, il caso di una giovane vittima torna a suscitare discussioni pubbliche, portando nuovamente in primo piano le tensioni tra professionisti dell’informazione e gli attori coinvolti.

Il caso di Chiara Poggi torna al centro del dibattito mediatico, riaccendendo polemiche e tensioni tra giornalisti e protagonisti dell’informazione. A riportarlo sotto i riflettori è stata l’ultima puntata di Lo stato delle cose, andata in onda su Rai 3 e condotta da Massimo Giletti. Al centro della trasmissione, ancora una volta, i presunti audio in possesso della criminologa Roberta Bruzzone, che farebbero riferimento a una pista alternativa per il delitto di Garlasco. Per la seconda settimana consecutiva, un inviato del programma ha cercato di ottenere dichiarazioni dalla Bruzzone, nel tentativo di chiarire la natura e il contenuto di queste registrazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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