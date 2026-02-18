Perché Roberta Bruzzone…? Garlasco la frecciata di tv di Massimo Giletti alla criminologa

Massimo Giletti ha criticato pubblicamente Roberta Bruzzone durante una puntata televisiva, accusandola di aver fornito analisi poco chiare sul caso di Garlasco. La sua osservazione è arrivata mentre le indagini della Procura di Pavia continuano, con Andrea Sempio ancora sotto indagine. Un nuovo episodio nel procedimento giudiziario ha acceso i riflettori sui commenti della criminologa, che recentemente aveva espresso opinioni contrastanti sulla dinamica del delitto.

Mentre le indagini della Procura di Pavia vanno avanti con Andrea Sempio indagato, nei giorni scorsi è scoppiato un nuovo caso sul delitto di Garlasco. Tutto parte da un nuovo sopralluogo nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi nell’agosto del 2007. Un’iniziativa che ha riaperto il confronto mediatico su alcuni elementi della ricostruzione processuale. La criminologa Roberta Bruzzone ha effettuato un accesso all’interno dell’abitazione per svolgere alcune verifiche tecniche. Del sopralluogo si è discusso anche durante la trasmissione ‘Lo Stato delle Cose’, condotta da Massimo Giletti, che ha espresso perplessità sulla reale necessità di consentire l’ingresso all’esperta nella casa della famiglia Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

