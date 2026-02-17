Massimo Giletti ha commentato con sorpresa l’intervento di Roberta Bruzzone a Garlasco, dopo aver visto il suo sopralluogo nella villetta dei Poggi. La criminologa si è concentrata sulla porta della cantina, suscitando reazioni tra i presenti. Giletti ha aggiunto che il metodo di analisi di Bruzzone sembra più orientato alla spettacolarizzazione che alla ricerca dei fatti concreti. Un dettaglio che non è passato inosservato durante la trasmissione.

Nei giorni scorsi la criminologa Roberta Bruzzone ha effettuato un sopralluogo nella villetta del delitto di Garlasco. Se ne è parlato anche durante la trasmissione “Lo Stato delle cose”, condotta da Massimo Giletti, che non ha risparmiato una frecciata a Bruzzone. Il conduttore, infatti, si è chiesto se ci fosse la reale necessità di far entrare la criminologa nella casa dei Poggi. Perché Roberta Bruzzone è entrata nella villetta di Garlasco La frecciata di Massimo Giletti a Roberta Bruzzone Garlasco, la tesi della criminologa sulla mancanza di tracce sulla porta Perché Roberta Bruzzone è entrata nella villetta di Garlasco Roberta Bruzzone è entrata nella casa dei Poggi, dove è stata uccisa Chiara nell’agosto del 2007, per conto della trasmissione di Rete Quattro “Quarto Grado”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, frecciata di Giletti a Roberta Bruzzone dopo il sopralluogo nella villetta dei Poggi per Rete 4

