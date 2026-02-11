Angela Beraldi al Brillante - Nuovo Teatro Lippi per la presentazione del suo nuovo disco 3021
Angela Beraldi ha scelto il Brillante - Nuovo Teatro Lippi per presentare il suo nuovo disco,
La cantautrice Angela Baraldi presenta il suono disco 3021, uscito nel gennaio del 2025 con un tour che la porterà in tutta Italia. Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De Gregori, e distribuito da Sony Music Italia, “3021” comprende 8 brani scritti dalla stessa Angela.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Angela Beraldi
Angela Baraldi, video intervista 3021 Live 2026: «In tour i musicisti che hanno lavorato al disco»
Angela Baraldi si prepara a partire con il suo tour 3021 Live 2026.
Al nuovo Teatro Lippi un viaggio tra le sonorità e le danze di Costa d'Avorio e Guinea
Ultime notizie su Angela Beraldi
Argomenti discussi: 3021, Angela Baraldi in concerto al Brillante Nuovo Teatro Lippi di Firenze; Prosegue tour 3021 di Angela Baraldi, doppio appuntamento in Puglia.
Angela Baraldi ricomincia da Genova: al via il 3021 Live 2026Al via sabato 31 gennaio da Genova 3021 LIVE 2026, il nuovo tour di Angela Baraldi nei club italiani per presentare il suo album 3021 ... clubdoria46.it
ANGELA BARALDI PROSEGUE IL NUOVO TOUR NEI CLUB ITALIANI 3021 LIVE 20263021 LIVE 2026, il nuovo tour di ANGELA BARALDI nei club italiani, arriva in PUGLIA con due imperdibili appuntamenti: venerdì 6 febbraio al Rubik di GUAGNANO (Lecce) e sabato 7 febbraio a ODE ... politicamentecorretto.com
Ancora intrisi di emozioni dopo il concerto della Baraldi di sabato sera, per il nostro consueto appuntamento del mercoledì Gli incontri Vivaci di scrittura parleremo e scriveremo di diverse cose. Di un incontro speciale, quello tra Lucio Dalla e Angela Baraldi, di - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.