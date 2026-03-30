Meloni va avanti primo obiettivo è la legge elettorale E avvisa | niente scherzi o si vota

Il governo prosegue con l’obiettivo di approvare la nuova legge elettorale, con la premier che avverte di eventuali rinvii o rischi di elezioni anticipate. Nel frattempo, nella Lega si discute sulla proposta di coinvolgere il governatore del Veneto nelle questioni relative alle imprese, con alcuni esponenti che evidenziano che questa scelta potrebbe mettere sotto pressione i ministri più esposti.

Nel silenzio occorre attaccarsi alla terzultima riga di un post sui social. Alle otto di domenica sera Giorgia Meloni interviene sul fermo preventivo disposto per 91 anarchici e scrive che sulla sicurezza «il governo continuerà a muoversi». Un modo, per chi è costretto a esercitare doti da esageta, per dire che «si va avanti». Come d’altronde ripete in privato la premier a chiunque le scriva o lo chiami: «Lasciamoci il referendum alle spalle». Oggi sarà una settimana dalla sconfitta sulla riforma della giustizia. La presidente del Consiglio non ha impegni istituzionali in agenda fino a dopo Pasqua. Gli scenari però continuano a volteggiare, come cattivi pensieri, sopra alla sua villa a sud di Roma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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