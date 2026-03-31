Un dirigente commenta con entusiasmo i progressi della nazionale, sottolineando la fiducia nel tecnico e nel suo lavoro con i giovani. Viene anche fatto riferimento a un calciatore del Milan, con un'ipotesi di possibile lancio nel ruolo di punta. La conversazione si concentra sui risultati recenti e sulle scelte della squadra in vista delle competizioni internazionali.

Gianni Rivera è sempre in movimento. È una gentile star in servizio permanente effettivo. Una icona del calcio. Lo inseguono, lo tampinano, lo chiamano. E lui, un golden boy di 82 anni, si muove leggero e disponibile. Come quando giocava. Convegni, rassegne, festival, dibattiti. E festosi incontri con i club dei tifosi. L’ultima apparizione ieri sera a Roma. Ovviamente Milan club, no Gianni? “Certo. Il cuore è sempre rossonero. Il Milan è una parte bellissima della mia vita. Vent’anni in campo, scudetti, Coppe dei campioni”. Poi, nel 1979, dopo lo scudetto della stella, sempre in campo, ha preso il microfono e ha salutato tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rivera: "Italia, niente scherzi. Rino è un 'bel fioeu' e ci porterà al Mondiale"

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Rivera: Italia, niente scherzi. Gattuso è un 'bel fioeu' serio e solido e ci porterà al MondialeRino sta lavorando bene. Punta anche sui giovani, ha la fiducia del gruppo. Il Milan? Se potessi lanciare io Leao... ... gazzetta.it

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