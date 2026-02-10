Buffon | Pio Esposito ci porterà al Mondiale

Gianluigi Buffon ha parlato di Pio Esposito e Kenan Yildiz, due giovani promettenti del calcio italiano. Il portiere, ora commentatore, ha detto che Esposito ha tutte le possibilità di portare l’Italia ai Mondiali. Buffon ha usato una metafora per descrivere il talento dei due, paragonandoli alle carte da collezione più ambite. Ora si aspetta di vedere se i giovani sapranno confermare le aspettative.

Buffon. Gianluigi Buffon utilizza una metafora originale per raccontare il talento di Kenan Yildiz e Pio Esposito, paragonandoli alle carte da collezione più ambite. Intervenuto a Cult, l'ex portiere e attuale capo delegazione della Nazionale ha inserito i due giovani in una speciale classifica che va dalla carta comune fino alla mitica one of one, quella unica e irripetibile. Un modo efficace per spiegare, con parole semplici, il valore potenziale dei due prospetti del calcio italiano. Nel suo ragionamento, Buffon parte da Yildiz, sottolineando come il talento bianconero sia già qualcosa di raro e fuori scala.

