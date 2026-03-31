Ritornate alla nostra antica madre

Un testo di Luca Sorrentino analizza le problematiche legate al ritorno alle radici e alla riscoperta delle origini, richiamando la frase latina di Virgilio “Antiquam exquirite matrem”. L’autore affronta temi che coinvolgono la memoria storica e la tutela del patrimonio culturale, evidenziando l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni antiche in un mondo in rapido cambiamento.

“Antiquam exquirite matrem” (Virgilio) di Luca Sorrentino * Il testo si ispira a problematiche connesse al tema del futuro dei giovani nell’agricoltura, in me risvegliato dal webinar del 25 marzo scorso, dal titolo ” Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano “ organizzato dalla prof.ssa di Statistica Economica, Antonella Rocca, del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Coltivare la terra è una disciplina patrizia. In origine la Signoria fu la assegnazione di un titolo fondiario applicato a quello politico. Le gerarchie sociali erano commisurate agli iugeri di terra su cui si estendeva il dominio del suo Signore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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