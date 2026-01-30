Nostra madre è morta così Il dramma delle due ospiti in studio e Caterina Balivo in lacrime

La puntata di venerdì 30 gennaio de La volta buona si è trasformata in uno dei momenti più toccanti della stagione. Il programma del primo pomeriggio di Rai 1 ha lasciato spazio a un racconto di dolore improvviso e difficile da elaborare, capace di coinvolgere non solo il pubblico a casa, ma anche la stessa conduttrice. In studio, Caterina Balivo ha accolto due ospiti che hanno condiviso una vicenda familiare segnata da una perdita inaspettata. Le due donne hanno raccontato la morte della madre, avvenuta dopo un intervento chirurgico che doveva essere di routine, una semplice sostituzione di una protesi al seno, trasformata invece in una tragedia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

