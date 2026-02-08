Grazie per aver trattato nostra madre con straordinaria umanità

Questa mattina a Olbia, una lettera di ringraziamento ha fatto il giro della redazione. Un messaggio di gratitudine diretto al personale dell’ospedale Giovanni Paolo II, scritto con parole semplici e piene di emozione. La lettera esprime riconoscenza per come hanno trattato con umanità la madre di chi l’ha scritta. È un gesto che ha colpito chi l’ha letta, sottolineando ancora una volta l’importanza di un’assistenza umana e vicina nel momento del bisogno.

Olbia, 8 febbraio 2026 – Una lettera, semplice eppure carica di emozione, è giunta questa mattina alla redazione, portando con sé un messaggio di profonda gratitudine rivolto al personale dell'ospedale Giovanni Paolo II. Maria Carmela e Sisinnio Secchi, figli di Anna Rita Beccu, hanno espresso il loro ringraziamento per l'umanità e la professionalità dimostrate durante le cure prestate alla loro madre, spentasi recentemente. La missiva, giunta all'alba di oggi, 8 febbraio 2026, non è solo un atto di riconoscenza personale, ma un tributo pubblico a uomini e donne che quotidianamente operano nel cuore del sistema sanitario locale.

