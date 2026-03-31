Ritoccato il Regolamento della sosta | sì all’abbonamento agevolato residenti fino a 100 metri dalle strisce blu

È stato modificato il Regolamento sulla sosta, prevedendo la possibilità per i residenti che vivono entro 100 metri dalle strisce blu di richiedere un abbonamento agevolato. Questa misura si rivolge a coloro che non dispongono di altre soluzioni di parcheggio nelle vicinanze. La modifica riguarda esclusivamente le persone che risiedono in zone limitrofe alle aree di sosta pubblica.

I cittadini che abitano fino a 100 metri dalle strisce blu, senza alternative di parcheggio, potranno richiedere l’abbonamento agevolato residenti. La delibera tanto attesa dagli automobilisti che si erano visti negare il pass pur vivendo a due passi dagli stalli a pagamento è stata approvata. Lo scorso 5 marzo vi avevamo raccontato il caso di un residente di via Arpi, che abita a pochi metri dalle strisce blu dello Spiazzo Aquilino. Il suo civico non rientrava tra quelli del Piano della Sosta che danno diritto all’abbonamento agevolato. L’assessore ai Contratti del Comune di Foggia, Giulio De Santis, aveva fatto sapere, in quell’occasione, che la delibera per risolvere l’inconveniente era già pronta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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