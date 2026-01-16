Cosi si incentiva la sosta selvaggia | se sforo il tempo su strisce blu la multa è più alta del divieto di sosta
In alcune aree, superare i limiti di tempo per la sosta regolamentata può portare a sanzioni più severe rispetto al divieto di sosta. Ad esempio, pagando regolarmente il ticket di 3,50€ per un'ora e 18 minuti, si rischia una multa se si supera di soli 15 minuti. Questo sistema può incentivare comportamenti di sosta non conformi alle regole, creando situazioni di disagio per gli automobilisti rispettosi.
Così si incentiva la sosta selvaggia! Pago regolarmente il ticket strisce blu in piazza Italia (3,50€ per 1 h e 18 min), sforo di 15 minuti e mi sanzionano. Sanzione legittima, ovviamente; peccato che, se non avessi pagato il ticket o avessi addirittura parcheggiato in divieto di sosta, la multa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
