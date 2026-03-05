Assurdo in via Arpi | abita a pochi passi dalle strisce blu ma non può avere l’abbonamento residenti

In via Arpi, un residente che vive a pochi passi dalle strisce blu non può ottenere l’abbonamento per i residenti, nonostante la distanza sia di solo una decina di metri. La persona ha richiesto l’abbonamento annuale, che costa 50 euro, ma la richiesta non è stata accettata. La situazione ha attirato l’attenzione di chi abita nella zona.

Il suo civico non rientra tra quelli che danno diritto al pass nel Piano della sosta. Pronta la delibera di Giunta per correggere le anomalie Abita a una decina di passi contati dalle strisce blu, ma non riesce a ottenere l'abbonamento annuale prima auto da 50 euro. La disavventura di Giuseppe, residente da dieci anni in via Arpi a Foggia, va avanti ormai da un annetto. Vive praticamente a ridosso dello Spiazzo Mario Aquilino, per intenderci la piazza con le costole opera dell'architetto Stefano del Pozzo. Intorno a quelle che i foggiani hanno ribattezzato come 'zanne' sono presenti stalli a pagamento, proprio come nel resto dello slargo e davanti al Dipartimento di Studi umanistici di Foggia.