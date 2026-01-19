Denuncia e foglio di via per 36enne dopo truffa dello specchietto ai danni di una salentina
La polizia di Lecce ha avviato controlli approfonditi nel territorio, a seguito di un episodio di truffa dello specchietto che ha coinvolto una donna salentina. Un uomo di 36 anni è stato denunciato e gli è stato notificato un foglio di via. Le attività, che includono anche avvisi orali e verifiche su persone e veicoli, mirano a garantire maggiore sicurezza nelle zone di aggregazione giovanile e nei punti di maggiore frequentazione.
LECCE – Una denuncia e un foglio di via dopo il classico raggiro dello specchietto, ma anche tre avvisi orali e verifiche su persone e veicoli in strada e nei luoghi della movida e dell’aggregazione giovanile: continuano i controlli del territorio da parte della polizia di Stato, predisposti dal.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Tenta la truffa dello specchietto ai danni di un turista, che non ci casca e chiama i carabinieri
Leggi anche: Acireale, nuova ‘truffa dello specchietto’, ma la vittima si rivolge ai carabinieri: giovane incastrato da una foto
Denuncia e foglio di via per 36enne dopo “truffa dello specchietto” ai danni di una salentina - È uno dei provvedimenti del questore di Lecce a seguito dei controlli della polizia su tutto il territorio salentino: predisposti anche tre avvisi orali per altrettanti soggetti. lecceprima.it
GRAZIANO ROSSI: "Valentino mi ha fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi" Le dichiarazioni del padre del nove volte idirato, all'indomani della denuncia esposta nei confronti della compagna del 71enne facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.