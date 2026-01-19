Denuncia e foglio di via per 36enne dopo truffa dello specchietto ai danni di una salentina

La polizia di Lecce ha avviato controlli approfonditi nel territorio, a seguito di un episodio di truffa dello specchietto che ha coinvolto una donna salentina. Un uomo di 36 anni è stato denunciato e gli è stato notificato un foglio di via. Le attività, che includono anche avvisi orali e verifiche su persone e veicoli, mirano a garantire maggiore sicurezza nelle zone di aggregazione giovanile e nei punti di maggiore frequentazione.

