Uil Trasporti Molise | Scafa segretario rilancio del settore e attenzione nazionale dopo anni di commissariamento

Nicola Scafa è stato nominato segretario della Uil Trasporti Molise, ponendo fine a anni di commissariamento e avviando un rilancio del settore. La decisione è arrivata durante il XII Congresso della confederazione, che ha deciso di puntare su nuove strategie per affrontare le sfide del trasporto locale. La nomina di Scafa rappresenta un passo deciso verso una gestione più efficace e vicina alle esigenze dei lavoratori. La sua leadership potrebbe portare a cambiamenti concreti nel settore, coinvolgendo anche le istituzioni regionali.

Nicola Scafa guida la Uil Trasporti Molise: un nuovo inizio per un settore cruciale. Il XII Congresso della Uil Trasporti Molise ha sancito una svolta: Nicola Gabriele Scafa è il nuovo Segretario Generale, ponendo fine a un periodo di commissariamento. L'elezione, avvenuta il 18 febbraio 2026 presso l'Hotel Meridiano di Termoli, mira a rilanciare la categoria e affrontare le criticità di un settore vitale per la regione. L'evento ha visto la partecipazione dei vertici nazionali della Uil, sottolineando l'importanza strategica che l'organizzazione attribuisce al Molise.