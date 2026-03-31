Rissa tra giovanissimi caos a Torrenova dopo l' ennesimo scontro violento

Lunedì 30 marzo, nei pressi del bar Arcadia Café in via Nonantolana, si è verificata una rissa tra giovani. L'evento ha causato scompiglio e confusione tra i presenti, con diverse persone coinvolte nello scontro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e riportare la calma. Nessuna informazione è stata ancora comunicata su eventuali feriti o motivazioni dell’accaduto.

Un cliente è rimasto ferito al volto dai cocci di vetro scagliati durante la violenta zuffa, che avrebbe visto spuntare anche un grosso coltello e un cane per intimidire i rivali Pomeriggio difficile quello vissuto lunedì 30 marzo nei pressi del bar Arcadia Café, situato in via Nonantolana. Intorno alle 17:30, l'area del Torrenova si è trasformata in un piccolo campo di battaglia urbano, palcoscenico di un violento scontro che ha visto protagoniste due fazioni composte da decine di ragazzi di giovanissima età. Il livello di tensione ha raggiunto il culmine nel momento in cui uno dei partecipanti avrebbe estratto - secondo alcuni testimoni - una lama di grosse dimensioni, descritta come simile a un machete, brandendola con fare minaccioso verso il gruppo avversario senza tuttavia sferrare il colpo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Rissa tra giovanissimi, caos a Torrenova dopo l'ennesimo scontro violento Articoli correlati Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. VIDEO - Rissa tra giovanissimi in centro tra via Mazzini e via OberdanRissa in centro storico tra via Mazzini e via Oberdan nella serata di sabato 21 febbraio. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Rissa tra giovanissimi, caos a Torrenova dopo l'ennesimo scontro violento; Rissa fra dieci giovani, un ferito. Paura e caos in via San Mamolo; Rissa nella notte in via San Mamolo: giovane picchiato, caccia al branco; Caos in centro a Castellammare: rissa tra giovani, panico tra i presenti. Milazzo, rissa tra giovani: un ferito, colpito con una bottiglia di vetroDoveva essere un tranquillo pomeriggio a Capo Milazzo , scandito dai ritmi leggeri di un happy hour tra giovanissimi, ma in pochi minuti la situazione è ... messina.gazzettadelsud.it , ’`: Scene surreali ad Ariano Irpino, dove il giorno della tumulazione si è trasformato in una rissa tra parenti per questioni di eredità . La lite è degenerata rapida - facebook.com facebook