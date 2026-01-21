Viaggio in Italia | grande musica alla Reggia di Caserta con l’Orchestra Filarmonica Campana

Il 24 gennaio alle ore 17, la Cappella Palatina della Reggia di Caserta ospiterà un concerto dell’Orchestra Filarmonica Campana. L’evento offre un’occasione per ascoltare musica classica in un ambiente storico, con un programma che valorizza la tradizione e la qualità artistica. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e per chi desidera vivere un’esperienza culturale autentica nel cuore di un patrimonio italiano.

Sarà la suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta ad accogliere, sabato 24 gennaio alle ore 17.00, il concerto dell’Orchestra Filarmonica Campana, intitolato “Viaggio in Italia”, un percorso musicale che racconta il fascino senza tempo del Belpaese attraverso le opere e le suggestioni.🔗 Leggi su Casertanews.it

