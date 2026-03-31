riqualificazione ex pighini arrivano i permessi a costruire

Dopo oltre trentacinque anni di attesa, sono stati rilasciati i permessi a costruire per la riqualificazione dell’area ex Pighini, un sito da tempo dismesso e lasciato in stato di abbandono. La decisione permette di avviare i lavori di ristrutturazione e sviluppo dell’area, che si trova in una zona precedentemente dismessa da anni. La concessione dei permessi rappresenta il primo passo ufficiale in questa operazione.

Dopo oltre trentacinque anni di attesa prende forma la riqualificazione dell’area ex Pighini, da tempo in stato di abbandono. L’intervento privato, approvato dal Comune, è stato affidato alla Cavallini Costruzioni Srl, proprietaria del sito, e nelle prossime settimane partirà il cantiere grazie al rilascio del permesso a costruire. "Prosegue il lavoro di riqualificazione urbana avviato fin dall’inizio del mandato" spiega il sindaco Michelangelo Betti, ricordando il percorso partito con il bando Pinqua e proseguito con il recupero di spazi pubblici e aree degradate. Sulla stessa linea l’assessora all’urbanistica Irene Masoni, che sottolinea come l’ex Pighini rappresenti "un’area privata vicina al centro storico da anni in condizioni di abbandono", destinata ora a nuove funzioni urbane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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