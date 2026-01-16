Edilizia privata Principato | Dal 2020 oltre 10 milioni tra sanatorie e permessi di costruire

Dal 2020, il Comune ha rilasciato oltre 10 milioni di euro tra sanatorie e permessi di costruire, segnando un percorso di regolarizzazione e sviluppo nel settore dell’edilizia privata. L’assessore all’Urbanistica Gerlando Principato ha presentato i dati relativi al quarto trimestre 2025 e al ciclo amministrativo avviato quattro anni fa, evidenziando i risultati ottenuti in materia di urbanistica e legalità edilizia.

