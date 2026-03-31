Ripristino della processione di Sant' Irene | una proposta di genere tra storia e memoria

Una proposta prevede il ripristino della processione di Sant’Irene, antica patrona della città, come gesto simbolico contro la violenza sulle donne e per valorizzare il contributo femminile nella tradizione religiosa locale. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla commemorazione storica e sui significati legati alle celebrazioni religiose. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa in merito.

Dalla rilettura della figura della santa, a lungo considerata la protettrice della città, emerge una richiesta che unisce fede e impegno civile, con al centro il contrasto ai soprusi e la dignità delle donne LECCE – Ripristinare la processione di Sant’Irene, già patrona della città, come segnale civile contro la violenza sulle donne e come occasione di valorizzazione del ruolo femminile nella tradizione religiosa locale. È la richiesta formalizzata dall’assessore alle Pari Opportunità, Andrea Guido, e dalla consigliera comunale Lara Cataldo all’arcivescovo di Lecce, Angelo Raffaele Panzetta. Prima dell’affermazione del culto di Sant’Oronzo, infatti, la città aveva riconosciuto in Sant’Irene la propria protettrice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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