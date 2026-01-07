Festa di Sant' Agata le indicazioni per partecipare alla processione per l' offerta della cera

Per la Festa di Sant’Agata nel 2026, la partecipazione alla processione per l’Offerta della Cera richiede l’accreditamento obbligatorio. È importante seguire le indicazioni ufficiali per garantire la partecipazione in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Si consiglia di consultare i canali ufficiali per tutte le modalità di iscrizione e le eventuali variazioni rispetto alle edizioni precedenti.

Anche per il 2026, la partecipazione alla processione per l'Offerta della Cera a Sant'Agata sarà regolamentata attraverso una procedura di accreditamento obbligatoria. Tutti i movimenti e le associazioni, sia ecclesiali che civili, interessati a prendere parte al tradizionale appuntamento.

