ripetere i pasti aiuta a dimagrire secondo health psychology

Una nuova ricerca pubblicata dall’American Psychological Association suggerisce che ripetere i pasti quotidiani e mantenere un apporto calorico stabile può contribuire a perdere peso in modo più efficace. Lo studio si concentra sulle abitudini alimentari e sul loro impatto nel percorso di dimagrimento, evidenziando come la regolarità possa influenzare i risultati.

Secondo una recente ricerca dell’American Psychological Association, mantenere i pasti simili giorno dopo giorno e un apporto calorico costante può favorire una perdita di peso più efficace. Lo studio, pubblicato su Health Psychology, ha analizzato adulti in sovrappeso o obesi che hanno seguito un programma di dimagrimento comportamentale di 12 settimane. I risultati mostrano che chi ha seguito modelli alimentari strutturati e ripetuti ha perso più peso rispetto a chi variava spesso i propri pasti. L’elemento cruciale? Creare routine intorno al cibo, che rende le scelte sane più automatiche. “Mantenere una dieta sana oggi richiede costanza e autocontrollo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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