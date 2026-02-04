Dimagrire a febbraio | perché è il mese giusto cosa mangiare e come organizzare i pasti

A febbraio si può perdere peso più facilmente. Il dottor Roveda spiega che questo mese è ideale per chi vuole iniziare una dieta, grazie alle giornate ancora fredde che aiutano a controllare l’appetito. Consiglia di concentrarsi su pasti semplici e bilanciati, evitando cibi troppo calorici. Suggerisce anche di pianificare bene i pasti per non lasciarsi tentare, puntando su verdure, proteine magre e cereali integrali. È il momento giusto per cambiare abitudini e mettere in moto il metabolismo.

Febbraio può essere il mese giusto per dimagrire. In molti lo sottovalutano, ma questo periodo rappresenta una bella occasione per rimettere ordine nelle proprie abitudini alimentali, grazie a una routine quotidiana ormai ristabilita e una stagionalità che favorisce alimenti semplici, caldi e sazianti. Lo ha spiegato a Gazzetta Active il dottor Riccardo Roveda, biologo nutrizionista: "Febbraio può essere un mese particolarmente utile per dimagrire perché è abbastanza lontano dalle feste: è ormai lontano dal Natale, ma è lontano anche dalla Pasqua, al di là di quelli che possono essere i festeggiamenti di Carnevale, comunque limitati a una giornata, quindi non realmente impattanti sulla dieta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Molti italiani mettono l'insalata nel piatto come contorno, senza pensarci troppo.

