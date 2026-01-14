Dormire bene aiuta a dimagrire i consigli di Calabrese
Il sonno di qualità riveste un ruolo fondamentale nel processo di perdita di peso. Secondo gli studi e le raccomandazioni di esperti come Calabrese, un riposo adeguato aiuta a regolare l'appetito e a favorire il metabolismo. A differenza di metodi come il digiuno intermittente, migliorare le abitudini del sonno rappresenta un elemento chiave per raggiungere e mantenere un peso corporeo equilibrato.
(Adnkronos) – Il digiuno intermittente non è la soluzione ideale per dimagrire. Per perdere peso, è essenziale dormire. E' il professor Giorgio Calabrese – specializzato in Scienza dell'Alimentazione, docente universitario, Consulente Scientifico del Ministero della Salute – a fare chiarezza a La volta buona. L'esperto invita a riflettere sull'opportunità di ricorrere al digiuno intermittente, nelle varie . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: La pasta non fa ingrassare e aiuta anche a dormire: perché mangiarla (anche a cena) fa bene a corpo e umore
Leggi anche: Aceto di mele: tutti i benefici, i rischi e se aiuta davvero a dimagrire
Altro che palestra: un matrimonio felice fa dimagrire (o almeno ingrassare di meno); Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista aveva 76 anni.
"Dormire bene aiuta a dimagrire", i consigli di Calabrese - 'Dormire significa acquietare la produzione di alcuni ormoni e migliorare l'assorbimento di sostanze con un meccanismo che diventa un sistema di difesa' ... adnkronos.com
Dieta, ventuno giorni per dimagrire. L'esperta e le 10 abitudini per vivere in salute: «Sonno, orari, le 3P, acqua e digital detox» - Dormire bene aiuta a dimagrire questo perché durante la notte il nostro corpo regolarizza due ormoni molto importanti come Grelina e Leptina, che normalizzano il senso di fame e il senso di sazietà il ... ilmessaggero.it
Pillole di salute, dormire bene aiuta a dimagrire: il legame tra sonno e metabolismo - Ma c’è un terzo fattore, fondamentale quanto spesso trascurato: il sonno. blitzquotidiano.it
Come rendere più comodo un materasso troppo rigido o morbido (e dormire bene) x.com
Dormire bene non dipende solo da quante ore passi a letto, ma da come il corpo viene sostenuto mentre riposa. La postura è la chiave: un equilibrio perfetto tra comfort e sostegno, che permette alla colonna vertebrale di mantenere la sua curva natural facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.