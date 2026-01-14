Dormire bene aiuta a dimagrire i consigli di Calabrese

Il sonno di qualità riveste un ruolo fondamentale nel processo di perdita di peso. Secondo gli studi e le raccomandazioni di esperti come Calabrese, un riposo adeguato aiuta a regolare l'appetito e a favorire il metabolismo. A differenza di metodi come il digiuno intermittente, migliorare le abitudini del sonno rappresenta un elemento chiave per raggiungere e mantenere un peso corporeo equilibrato.

Dieta, ventuno giorni per dimagrire. L'esperta e le 10 abitudini per vivere in salute: «Sonno, orari, le 3P, acqua e digital detox» - Dormire bene aiuta a dimagrire questo perché durante la notte il nostro corpo regolarizza due ormoni molto importanti come Grelina e Leptina, che normalizzano il senso di fame e il senso di sazietà il ... ilmessaggero.it

Pillole di salute, dormire bene aiuta a dimagrire: il legame tra sonno e metabolismo - Ma c’è un terzo fattore, fondamentale quanto spesso trascurato: il sonno. blitzquotidiano.it

Come rendere più comodo un materasso troppo rigido o morbido (e dormire bene) x.com

Dormire bene non dipende solo da quante ore passi a letto, ma da come il corpo viene sostenuto mentre riposa. La postura è la chiave: un equilibrio perfetto tra comfort e sostegno, che permette alla colonna vertebrale di mantenere la sua curva natural facebook

