Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga L'Ecomuseo della gente di collina "Il cavalîr" annuncia la ripartenza dei laboratori dedicati all'apprendimento della tessitura, un appuntamento che dal 7 aprile trasformerà nuovamente il cinquecentesco Palazzo della Comunità in un'officina viva di creatività manuale. Gli incontri sono programmati ogni martedì e mercoledì, nella fascia pomeridiana dalle 15 alle 18, offrendo ai partecipanti uno spazio dedicato alla progettazione e alla realizzazione di manufatti unici. Per riservare il proprio posto è necessario contattare l'amministrazione dell’ecomuseo tramite l'indirizzo email ilcavalir. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Ripartono i laboratori sull'arte della tessitura a Palazzo della Comunità

Articoli correlati

‘L’arte di promuovere l’arte. Breve storia della Maison Goupil’ a Palazzo BluAppuntamento giovedì 29 gennaio, in auditorium a Palazzo Blu di Pisa, con l’evento ‘ L’arte di promuovere l’arte.

Fiumara, il Palazzo della Salute diventa Casa della Comunità: entro un mese sarà aperta 24 ore su 24 | VideoIl Palazzo della Salute di Fiumara si trasforma in Casa della Comunità hub grazie ai fondi del PNRR.