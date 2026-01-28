‘L’arte di promuovere l’arte Breve storia della Maison Goupil’ a Palazzo Blu

Giovedì 29 gennaio, a Palazzo Blu di Pisa, si terrà un appuntamento dedicato alla storia della Maison Goupil. L’evento si svolge nell’auditorium del museo e si concentra sul modo in cui questa casa d’arte ha promosso e diffuso le opere nel corso degli anni. Un’occasione per scoprire un pezzo importante della storia artistica, attraverso una narrazione semplice e diretta.

Incontro di approfondimento della mostra 'Belle Époque. Pittori italiani a Parigi.

