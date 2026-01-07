Fiumara il Palazzo della Salute diventa Casa della Comunità | entro un mese sarà aperta 24 ore su 24 | Video

Il Palazzo della Salute di Fiumara si trasforma in Casa della Comunità, offrendo servizi sanitari potenziati e accessibili 24 ore su 24. Grazie ai finanziamenti del PNRR, questa struttura intende rafforzare il rapporto con la comunità locale. Tuttavia, il futuro dipende anche da un adeguato personale, come sottolineano le opposizioni. L’apertura è prevista entro un mese, rappresentando un passo importante per la salute territoriale.

Il Palazzo della Salute di Fiumara si trasforma in Casa della Comunità hub grazie ai fondi del PNRR. Il Pd: “Senza assunzioni rischiano di rimanere contenitori vuoti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Fiumara, il Palazzo della Salute diventa Casa della Comunità: entro un mese sarà aperta 24 ore su 24 | Video Leggi anche: "Nessun taglio a Sacile, la casa di comunità sarà aperta entro l'anno" Leggi anche: Casa della Comunità Fiumara attiva: orari e servizi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fiumara, il Palazzo della Salute diventa Casa della Comunità: sanità di prossimità h24 per il ponente genovese; Fiumara, il Palazzo della Salute diventa Casa della Comunità; Liguria, temperature sotto zero anche sulla costa. Attenzione al ghiaccio sulle strade. Fiumara, il Palazzo della Salute diventa Casa della Comunità: entro un mese sarà aperta 24 ore su 24 - Il Palazzo della Salute di Fiumara si trasforma in Casa della Comunità hub, operativa 24 ore su 24. ilsecoloxix.it

Viale a Palazzo della salute Fiumara e Gallino di Pontedecimo: “Realtà da tenere in considerazione” - L’assessore riferisce di “realtà funzionali alle esigenze sanitarie dei cittadini della zona”. quotidianosanita.it

Ennesima aggressione in Liguria: infermiera aggredita, ha una spalla rotta - L’aggressione è avvenuta a Palazzo Salute Fiumara da parte di un uomo di circa 50 anni che ha dato in escandescenze dopo aver visto il risultato dei suoi esami. quotidianosanita.it

CONCERTO Allievi Master Class del Mº ANTONINO FIUMARA Domenica 21 Dicembre SALONE DEGLI SPECCHI Palazzo di Città • Taranto Ingresso Sala ore 18:30 Inizio Concerto ore 19:00 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.