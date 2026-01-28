Dispersione scolastica la ricetta di Rimini | Così riportiamo i ragazzi a scuola avevamo 100 segnalazioni

Il Comune di Rimini ha avviato un controllo intenso sui ragazzi che non frequentano regolarmente la scuola. In queste settimane, le autorità stanno verificando le posizioni di chi è scomparso dai registri scolastici o non è in regola con l’iscrizione. Finora, sono arrivate circa 100 segnalazioni di studenti assenti o fuori corso. L’obiettivo è riportarli in classe e ridurre il problema della dispersione, che interessa molte famiglie della zona. La strategia punta a intervenire subito, con incontri e supporto diretto alle famiglie coinvolte.

Gli uffici hanno scelto un approccio chiaro: contattare, una a una, tutte le famiglie. La vicesindaca Bellini: "Il nostro obiettivo è capire, non punire, essenziale l'ascolto" Il Comune di Rimini ha avviato e sta portando avanti in queste settimane una verifica puntuale sulle posizioni dei minori che risultano non iscritti o non in regola con la frequenza scolastica. Le segnalazioni sono arrivate al sindaco, che ha immediatamente coinvolto i servizi educativi comunali per ricostruire ogni situazione in modo accurato, trasparente e rispettoso delle peculiarità emerse dalle diverse famiglie.

