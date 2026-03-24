Riforma istituti tecnici | un colpo alla didattica e alla stabilità dei docenti di economia – Lettera
Inviata da Francesca Di Dio, a nome del Gruppo idonei A045- I tagli alle ore di economia aziendale aumentano la precarietà dei docenti e compromettono la preparazione degli studenti negli istituti tecnici L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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