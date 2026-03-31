Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo testo di riforma dello Statuto che introduce il bilancio partecipativo, aumenta l’autonomia delle Municipalità e amplia gli strumenti referendari. La modifica mira a coinvolgere maggiormente i cittadini nelle decisioni e a rafforzare le funzioni delle autorità locali. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti che hanno evidenziato le novità apportate alla struttura amministrativa.

Approvato in Consiglio comunale il nuovo testo che introduce bilancio partecipativo, rafforza l’autonomia delle Municipalità e amplia gli strumenti referendari. "In Consiglio comunale abbiamo approvato la riforma dello Statuto, adottato nel lontano 1991 e ormai superato dalla realtà cittadina e dall’idea di Napoli che vogliamo costruire. Con questo voto i beni comuni, il diritto all’acqua, il diritto al cibo e la parità di genere non sono solo riconosciuti come diritti universali, ma diventano indirizzi politici che orientano e vincolano l’azione amministrativa", hanno detto Enza Amato, Presidente del Consiglio Comunale e Sergio D’Angelo, Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Riforma dello Statuto, Amato e D’Angelo: “Il nuovo testo rafforza diritti, partecipazione e autonomia dei territori”

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