Il professor Francesco Paterniti, giurista dell’Università di Catania, commenta la recente riforma che introduce nel testo costituzionale maggiori tutele per il ruolo del pubblico ministero. La modifica prevede l’inserimento di nuove garanzie costituzionali, rafforzando così l'autonomia e l’indipendenza di questa figura. La discussione riguarda in particolare i cambiamenti previsti e il loro impatto sulla struttura penale italiana.

Il professor Francesco Paterniti, giurista dell’Università degli Studi di Catania, è autore di uno dei manuali di Diritto costituzionale oggi più utilizzati negli atenei italiani, scritto insieme a Felice Giuffrè, membro laico del Csm, e Ida Nicotra, che nel 2013 fu chiamata dal premier Enrico Letta a far parte della commissione dei 35 saggi incaricata di supportare il governo nell’avvio di una stagione di riforme istituzionali. Lo abbiamo intervistato per chiarire alcuni dei timori sollevati da chi si è schierato per il No al referendum sulla giustizia. Professore, senza girarci attorno, questa riforma – come è stato sostenuto da alcuni – rappresenta uno “sfregio” alla Carta del 1948? «Direi proprio di no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «La riforma rafforza l’autonomia del Pm: le garanzie entrano in Costituzione». Parla Francesco Paterniti

Articoli correlati

Referendum, il procuratore Capomolla smonta le fake news: “La riforma non lede l’autonomia dei Pm”Il magistrato mette in evidenza la necessità di un dibattito moderato ed evidenzia che l'accusa avrà dignità giurisdizionale La riforma...

Leggi anche: Luciano Violante a TPI: “La riforma Nordio rafforza i pm: così va nella direzione opposta a quella voluta”