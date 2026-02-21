Rifiuti speciali abbandonati in un terreno agricolo | scattano 2 denunce

Un cumulo di rifiuti speciali non pericolosi è stato trovato abbandonato in un campo agricolo, causando l’intervento dei carabinieri forestali di Vairano Patenora. Durante un pattugliamento, i militari hanno individuato lo sversamento di materiali che rischiano di inquinare il suolo e l’acqua sottostante. Due persone sono state denunciate per aver lasciato i rifiuti senza autorizzazione, disturbando così la normale attività agricola nella zona.

Operazione dei Carabinieri Forestali: sequestro dell'area in agro di San Pietro Infine, nei guai il proprietario del fondo e l'esecutore materiale dello smaltimento illecito Un cumulo di rifiuti speciali non pericolosi abbandonato su un terreno agricolo è stato scoperto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora durante un servizio di perlustrazione del territorio. Il rinvenimento è avvenuto in agro del Comune di San Pietro Infine, dove i militari hanno individuato un accumulo illecito di materiale stimato in circa 30 metri cubi. I rifiuti erano costituiti prevalentemente da scarti di potatura e residui di giardinaggio, ma anche da parti di suppellettili e mobili in legno, oltre a carta e cartone.