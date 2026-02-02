Roma | Baglio Pd da destra bufale e polemiche strumentali su crollo pino ai Fori

La capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, ha preso posizione dopo le polemiche scoppiate sul crollo di un pino ai Fori Imperiali. Baglio ha detto che le accuse del centrodestra sono bufale e strumenti per dividere, senza offrire soluzioni concrete. La questione è diventata subito un caso politico, con il centrodestra che ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale. Baglio ha invece ribadito che il Comune sta lavorando per mettere in sicurezza le aree verdi e che le polemiche non aiutano a risolvere i

La capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, ha risposto con fermezza alle affermazioni degli esponenti del centrodestra riguardo al recente crollo di un pino ai Fori Imperiali. "La destra fa come al solito sciacallaggio, limitandosi a urlare e ad assecondare i luoghi comuni e le fake news – ha dichiarato Baglio -. L'albero caduto ieri era di categoria B, non era a rischio ed era stato controllato a settembre scorso. Non è crollato per mancanza di cura, ma per una serie di fattori che devono essere valutati con obiettività e su basi scientifiche. ", ha aggiunto.

